Nba: Anthony non basta, Knicks ko coi Cavs

Dei sette match giocati nella notte Nba spicca certamente il ko dei Knicks , che dopo otto vittorie filate capitolano 106-100 alla Quicken Loans Arena di Cleveland in un match fondamentale in chiave Playoffs, con Jack che risponde colpo su colpo ai canestri di Anthony . La vittoria dei Suns taglia definitivamente le gambe ai T'Wolves nella volata per l'ottavo posto ad ovest. I Lakers si consolano contro Orlando vincendo 103-94.

La squadra di Woodson, arrivata in Ohio a caccia della nona vittoria consecutiva contro una diretta concorrente per l'ultimo posto della Eastern Conference che porta ai Playoffs alla fine deve sventolare bandiera bianca. I Knicks tengono la testa avanti fino al quarto periodo, quando Jarrett Jack mette in piedi il suo personalissimo show: il canestro del 104-100 dell'ex play di Georgia Tech (31 alla fine per lui) ed uno sfondamento subito da Varejao, con il brasiliano in match-up su Anthony (32 punti per l'ex ala di Syracuse), consegnano la vittoria a Cleveland, che si candida assieme ai Knicks per un posto nella postseason, visto anche il ko di Atlanta per 96-86 in casa dei Toronto Raptors. Continuano a cullare speranze Playoffs i Phoenix Suns di Jeff Hornacek: al Target Center di Minneapolis Dragic e soci passano 127-120 contro Minnesota, che cede solo nei secondi finali e vede svanire ogni possibilità di agguantare l'ottava piazza ad ovest. Merito di un Kevin Love da 36 punti, 14 rimbalzi e 9 assist. La franchigia dell'Arizona ne ha di più, potendo contare su un Bledsoe da 21 punti e sui 25 di Markieff Morris, che uscendo dalla panchina aggiunge anche 8 rimbalzi e due stoppate.

Domenica felice per i Los Angeles Lakers, che abbandonano l'ultima piazza della Western Conference vincendo 103-94 contro gli Orlando Magic: allo Staples Center va in scena un confronto fra due squadre che nel 2009 si contendevano il titolo Nba nelle Finals, ed oggi si ritrovano in fondo alle rispettive Conference: niente Gasol, appena 6 punti per il pivot spagnolo, sono i 28 punti e 13 rimbalzi di Jordan Hill a regalare la vittoria ai gialloviola. Dall'altra parte ottima prova di Victor Oladipo: il rookie, ex Hoosiers, mette a referto una doppia doppia da 21 punti e 10 assist.