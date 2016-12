Basket, Serie A: Bologna sbanca Brindisi

Seconda sconfitta consecutiva per la Enel Brindisi che nel secondo anticipo della 9a giornata del giornata di ritorno ha perso 77-68 in casa contro la Granarolo Bologna . Dopo 5 sconfitte di fila la Virtus allenata da Giorgio Valli ha trovato modo di interrompere la striscia negativa e dare respiro ad una classifica che la vede ancora nei bassifondi con 18 punti. Brindisi resta comunque al terzo posto con 32 punti.

La Granarolo Bologna fa sempre gara di testa, chiudendo avanti 45-37 all'intervallo e poi sul 61-46 a fine terzo quarto sul campo della Enel Brindisi. Nel quarto ed ultimo periodo la formazione di Bucchi si rifà sotto e si porta più volte a -4, due volte con Snaer e poi con Dyson sul 72-68. Nell'ultimo minuto però Ebi firma il +6 per la Virtus, Snaer sbaglia dall'arco e poi Hardy mette il libero che chiude il discorso. A Brindisi non bastano 19 punti di Dyson mentre per Bologna spiccano le ottime prove dei lunghi Jordan, 16 punti, e Ebi, 15 con 12 rimbalzi.