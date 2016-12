Basket, Serie A: è riscatto per la Montepaschi Siena

Nella 9.a giornata di ritorno della serie A, c'è il riscatto per Siena , mentre cadono Sassari e Cantù e sorride Varese . La Montepaschi travolge 91-67 la Sidigas Avellino e aggancia al 2° posto l'Enel Brindisi e l'Acquavitasnella, sconfitta 64-60 a Caserta dalla Pastareggia. Ko il Banco di Sardegna, battuto 89-79 a Reggio Emilia dalla Grissin Bon. Bene anche la Cimberio che batte 84-73 Pistoia e trova il secondo successo di fila. Ok anche Venezia.

Per la Montepaschi Siena è tutto facile contro Avellino, scappa subito nel primo quarto (27-14) e all'intervallo ha già chiuso il discorso sul (52-24). Nella ripresa la squadra di Crespi, che chiude con 10 su 25 da tre, si limita a gestire. Bene Green, 16 punti, e Viggiano, 14.

Cade in volata l'Acquavitasnella Cantù a Caserta contro la Pastareggia: i brianzoli sono protagonisti di una furiosa rimonta, vanno anche a +3 ma poi subiscono un break di 7-0 firmato dall'ex Jeff Brooks, 15 punti, che dà il successo ai campani.

Per Cantù 18 di Stefano Gentile. Brutto stop della Dinamo Sassari, travolta 89-79 dalla Grissin Bon Reggio Emilia. I sardi, più volte sotto di 20 punti, pagano l'8 su 26 da tre e perdono nonostante 28 punti di Caleb Green e 22 di Drake Diener. Ottima prova di squadra per Reggio con sei uomini in doppia cifra (19 Kaukenas).

Secondo successo di fila per la Cimberio Varese che piega 84-73 la Giorgio Tesi Group Pistoia. I lombardi, sotto all'intervallo, ribaltano la gara con un terzo quarto da 31-14, e poi gestiscono il vantaggio nell'ultimo periodo. Gran gara di Polonara, 21 punti. Infine, nel posticipo serale netta afermazione dell'Umana Venezia, che travolge 100-78 la Vanoli Cremona.