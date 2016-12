Nba: Belinelli ne fa 10, gli Spurs battono i Lakers

Vittoria di carattere per gli Spurs che espugnano lo Staples Center 125-109 domando senza troppi patemi i Lakers, certi di non accedere ai playoff Nba. In campo anche Marco Belinelli che mette a segno 10 punti. A New York, intanto, l'era di Phil Jackson come nuovo presidente inizia nel migliore dei modi: i Knicks sconfiggono 92-86 i Pacers, dominatori fin qui della stagione a Est, grazie anche ai 34 punti di un immenso Carmelo Anthony.