Nba: Denver stoppa i Clippers, Thunder corsari

Al Pepsi Center i Denver Nuggets battono 110-100 i Los Angeles Clippers, la squadra più calda della Lega, reduce da 11 vinte di fila. Agli angeleni non bastano i 26 punti di Blake Griffin e i 29 di Chris Paul per arginare i padroni di casa che hanno sei uomini in doppia cifra. Spicca JJ Hickson, 21 con 11 rimbalzi uscendo dalla panchina.

Colpo esterno degli Oklahoma City Thunder che vincono allo United Center 97-85 contro i Chicago Bulls vestiti con un'insolita divisa verde, in onore del giorno di San Patrizio, patrono d'Irlanda. Joakim Noah va ancora ad un passo dalla tripla doppia (9 punti, 12 rimbalzi e 9 assist) ma non basta per arginare il solito Kevin Durant, 35 punti e 12 rimbalzi. Per KD è la 40esima gara stagionale oltre i 30 punti.

Prosegue l'incubo dei Philadelphia 76ers che a Indianapolis cadono 99-90 contro gli Indiana Pacers e arrivano a 21 sconfitte di fila, eguagliando il primato nella storia della franchigia. 76ers stesi da Stephenson, 25 punti, e Paul George, 24: per i Pacers è la vittoria numero 50 in stagione (in 67 gare). Sul velluto i Rockets che, anche senza Howard, spazzano via 124-86 gli Utah Jazz con 30 punti di Terrence Jones.

I Dallas Mavericks battono 94-89 in volata i Boston Celtics con 19 punti di Nowitzki. Per la prima volta nella storia della franchigia i Celtics chiudono la stagione senza successi in trasferta ad Ovest (0-15). Continua l'ottimo 2014 dei Brooklyn Nets che al Barclays Center battono 108-95 i Phoenix Suns: tutto il quintetto dei locali va in doppia cifra, spiccano i 28 punti di Deron Williams.

Importante successo degli Atlanta Hawks che vincono 97-83 in casa degli Charlotte Bobcats e difendono il loro ottavo posto ad Est, l'ultimo valido per i playoff. 28 punti dell'ottimo Paul Millsap.