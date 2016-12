Nba: San Antonio 10 e lode, Miami si rialza

San Antonio non si ferma più: gli Spurs (12 punti di Belinelli) battono 122-104 i Jazz e brindano al decimo successo consecutivo. Riprende la corsa di Miami che, dopo due ko di fila, torna al successo con Houston (113-104): Ray Allen mette a referto 25 punti, 14 dei quali nell'ultimo periodo. Festa anche per Dallas che espugna il parquet di Oklahoma City con un netto 109-86. Ai Thunder (senza Westbrook) non bastano i 30 punti di Durant.

Il protagonista dell'ennesimo successo di San Antonio (il decimo di fila) è Manu Ginobili, che parte dalla panchina e chiude con 21 punti. Nemmeno Marco Belinelli viene schierato nel quintetto titolare, ma entra e dà il suo contributo con 12 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. A Utah non bastano i 28 punti di Favors: finisce 122-104 per gli Spurs. Riprende la marcia di Miami: i campioni in carica, reduci da due ko consecutivi, ritrovano il sorriso battendo Houston 113-104 all’American Airlines Arena. I Rockets sfoggiano il James Harden dei giorni migliori (30 punti) ma gli Heat rispondono con l'eterno Ray Allen: la 38enne guardia si regala un'altra notte da sogno realizzando 25 punti, 14 dei quali nell'ultimo e decisivo periodo. LeBron James e Wade completano la festa con 24 punti ciascuno. Senza Westbrook, lasciato a riposo, Oklahoma City rimedia una pesantissima sconfitta casalinga contro Dallas: alla Chesapeake Energy Arena i Mavericks si impongono 109-86 con una grande prova di squadra (Marion 19, Carter 18, Nowitzki 17) mentre ai Thunder non bastano i 30 punti di Kevin Durant. Blake Griffin festeggia con una doppia doppia (21 punti e 11 rimbalzi) il suo 25esimo compleanno trascinando i Los Angeles Clippers alla larga vittoria contro Cleveland (102-80).



Importante successo di Golden State sul campo di Portland: determinante nel successo dei Warriors, trascinati dai 37 punti di Stephen Curry, una tripla di Thompson a 11 secondi dalla sirena. L'unica partita della notte che va all’overtime è New Orleans-Boston: a spuntarla sono i Pelicans 121-120. Anthony Davis chiude con 40 punti, Jeff Green con 39. Completano il quadro i successi di Minnesota su Sacramento (104-102), di Charlotte su Milwaukee (101-92) e di Phoenix su Toronto (121-113).