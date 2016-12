Basket, serie A: Drake Diener show, Sassari mette la quinta

Drake Diener protagonista assoluto nella vittoria di Sassari contro Venezia , prima gara della 23.a giornata di serie A. Al PalaSerradimigni la Dinamo conquista la quinta vittoria consecutiva battendo 100-95 la Reyer: per l'americano ben 44 punti (11/14 da due e 7/12 da tre) con 7 rimbalzi e 3 assist. La Banco di Sardegna, avanti per quasi tutta la gara, cancella così la delusione in Eurocup e agguanta momentaneamente al terzo posto Cantù e Siena.

CANTU' AFFONDA BRINDISI E L'AGGANCIA

Parte fortissimo Sassari, che dopo pochi minuti è già avanti di 14 (23-9). Venezia, trascinata dai 28 punti di Taylor Donell, torna in partita e prima dell'intervallo trova l'aggancio: a fine primo tempo è 53-53. In avvio di ripresa gli ospiti mettono per la prima volta la testa avanti, ma la Dinamo non ci sta e, grazie anche ai 19 centri di Caleb Green, torna avanti e ci rimane sino alla fine, nonostante la Reyer torni due volte ad una sola lunghezza di distanza.Aggancio riuscito. Cantù batte Brindisi 84-69 nel posticipo della 23esima giornata e raggiunge la squadra di Bucchi al secondo posto in classifica a quota 32 punti. Match a senso unico alla Mapooro Arena, con i padroni di casa che nell'ultimo quarto arrivano anche sul +23. Joe Ragland (24 punti) è l'MVP del match, il migliore realizzatore di Brindisi è James con 13.

L'Acqua Vitasnella, sempre avanti nel punteggio, riscatta la sconfitta rimediata a Siena nell'ultimo turno con una prestazione autoritaria. Aradori e Jenkins contribuiscono con 11 punti a testa, Leunen ne aggiunge 9 (e 4 assist). A Brindisi servono a poco i 12 di Snaer e i 20 complessivi di Lewis e Zerini.