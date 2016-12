Eurolega: grande Milano a Vitoria, quarti vicini

L'EA7 parte conin quintetto e trova subito un break molto interessante, portandosi sul 9-24 di vantaggio ma subendo la rimonta degli ostici spagnoli a fine quarto: è lo spauracchioin dubbio alla vigilia, a riportare il Saski Baskonia al 19-25 di fine quarto grazie alla sua fisicità sotto canestro. Le cose s'invertono nel secondo periodo, con l'che parte piano subendo anche il sorpasso della squadra dicon la tripla di Mainoldi del 26-25 ma all'intervallo lungo chiude sul 36-50 grazie alla tripla di capitan Gentile e ai liberi di CJ Wallace.

Il terzo quarto è un botta e risposta continuo (vedere la tripla da casa sua di Jerrells e l'immediata risposta di Nocioni per credere), ma Milano riesce sempre a tenere a debita distanza Vitoria e chiude ancora con il suo numero 55, che sulla sirena piazza la bomba del 55-67. Ma alla Fernando Buesa Arena c'è partita, e lo dimostra la mezza rissa tra Hackett e Pleiss sedata dai direttori di gara con un salomonico antisportivo ad entrambi. L'episodio scuote l'Olimpia che prende in mano la gara e piazza la definitiva spallata con le triple in serie di Moss, Jerrells e addirittura Samuels. Finisce 65-83 per la squadra di Banchi, sempre più vicina all'approdo ai quarti; Vitoria, invece, abbandona le residue speranze di gloria.