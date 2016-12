Nba, mega tatuaggio di LeBron James sulla schiena

La passione per le stelle del basket non conosce confini. Almeno negli Stati Uniti. Così, dopo aver incontrato il suo fan più sfegatato, LeBron James non ha potuto fare a meno di scattare una foto con lui (e pubblicarla su Instagram). Ma cos'ha quest'uomo di diverso rispetto alle migliaia di tifosi che affollano l'American Airlines Arena? Beh, un tatuaggio enorme del "Prescelto" sulla schiena. Un disegno di LeBron che solleva le braccia al cielo fra l'anello vinto con gli Heat e l'ultimo titolo di mvp, e inoltre la scritta: "Solo l'amore di Dio è per sempre". Paragone blasfemo? Non ditelo al ragazzo... che fra l'altro è anche sposato!