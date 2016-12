Basket, Serie A: sorridono Siena e Sassari

Vittorie importanti per Siena e Sassari nei due anticipi della 22.a giornata di Serie A. La Montepaschi batte 68-62 Cantù e, grazie alla quarta vittoria consecutiva, ritrova il secondo posto in classifica a pari punti proprio con la formazione brianzola e con Brindisi, impegnata domani con Caserta. Il terzetto è seguito a ruota dalla Banco di Sardegna, che passa 68-75 ad Avellino: anche per la Dinamo si tratta del quarto successo di fila.