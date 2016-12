Nba: Harden stende i Pacers, crisi Lakers

Undici gare nella notte Nba. Le più spettacolari in Texas, a Houston e a Dallas. Al Toyota Center i Rockets travolgono 112-86 gli Indiana Pacers, la miglior squadra dell'Est che incassa la terza sconfitta consecutiva. Gara decisa da un terzo quarto favoloso dei padroni di casa (38-16) trascinati dal Barba James Harden, 28 punti alla fine, 16 nel suddetto periodo. All'American Airlines Center i Mavericks invece superano in volata 103-98 i Portland Trail Blazers. Mavs avanti anche di 30 (40-10 nel secondo quarto), poi Portland recupera con Aldridge (30 e 17 rimbalzi) e Lillard (26 punti) e il finale è equilibrato: decisivi il gioco da tre punti di Devin Harris per Dallas per il 101-98 e la successiva palla persa di Aldridge per i Blazers.