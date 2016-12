Milano, Banchi: "Orgoglioso, ma è ancora dura"

"Sono orgoglioso dei miei giocatori" , così Luca Banchi si congratula dopo la grande vittoria di Milano sul campo dell' Olympiacos : prima della storia al Pireo e prima in trasferta nel corso di queste Top 16. "Dobbiamo congratularci con entrambe le squadre per il gioco espresso. E' stata una bella partita, dove nessuno si è mai tirato indietro". Ora per l' Olimpia i quarti di finale non sono più un miraggio.

Il tecnico dei biancorossi passa poi ad analizzare la gara: "Loro sono partiti forte cercando di superare l'assenza di Spanoulis. Dopo lo shock iniziale, però, devo congratularmi con la squadra per il carattere mostrato: fondamentale per ottenere la vittoria". Decisivo soprattutto una grande secondo periodo e un finale in cui l'Olimpia ha saputo stringere i denti: "Gli abbiamo permesso di rientrare e di avere l'occasione di vincere - prosegue Banchi -, ma siamo riusciti a portarla a casa ed è importante per la nostra fiducia e per le nostre ambizioni". Anche se ora i quarti appaiono più vicini, il coach continua a predicare calma: "E' uno dei gironi più difficili della storia dell'Eurolega, tutto è ancora aperto e sarà durissima. Il nostro obiettivo è la qualificazione - conclude -, non pensiamo al secondo posto". Decisamente più su di giri Nicolò Melli che subito dopo la partita, dal suo profilo Twitter, ha festeggiato a gran voce il successo dell'Ea7: "Stasera è andata in onda 'La Grande Bellezza', in versione Olimpia Milano - ha cinguettato il numero 9 biancorosso -. Che grande gruppo! Super, super, super!".