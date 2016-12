Nba: valanga Spurs su Miami, derby ai Clippers

Sul parquet di San Antonio i padroni di casa mettono subito le cose in chiaro: a fine primo quarto è già +15 per gli Spurs (37-22). Bosh (24) e James (19) provano a riportare sotto Miami alla fine del terzo periodo (79-74), ma gli uomini di Popovich - trascinati dai 23 punti e gli 11 rimbalzi di Tim Duncan - controllano la reazione e allungano nuovamente nell'ultimo quarto. Ancor più a senso unico il derby di Los Angeles dove i Lakers, spinti da Gasol (21) e Griffin (20), reggono solo 12 minuti (27-29): nel secondo quarto infatti si scatenano i Clippers che, con i 24 punti del top scorer Collison, chiudono col pazzesco parziale di 44-13 e riducono la ripresa ad una pura formalità. A Phoenix i riflettori sono tutti per Gerald Green, che scavalla i 40 centri e guida i suoi Suns ad una prestigiosa vittoria contro Oklahoma: ai Thunder, che crollano del finale dopo essere stati avanti per 3 quarti di gara, non bastano i 36 punti Westbrook e i 34 di Durant.