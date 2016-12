Inter: una maglia per Belinelli

Il nuovo acquisto di Erick Thohir per l'Inter è... Marco Belinelli. Il cestista dei San Antonio Spurs, protagonista di una grande stagione nella Nba e vincitore della gara del tiro da 3 al recente All Star Game, è un grande tifoso nerazzurro: il club ha deciso così di regalargli una maglia personalizzata con tanto di nome e numero (il 3, numero che all'Inter nessuno può più indossare in quanto ritirato in omaggio a Giacinto Facchetti).