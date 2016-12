Basket Nba: mostruoso LeBron James, 61 punti

La notte Nba ha un nome e un cognome: LeBron James da Akron, Ohio. L'asso dei Miami Heat, nonostante la maschera per la frattura al naso, ha guidato i suoi alla vittoria, l'ottava di fila, 124-107 contro gli Charlotte Bobcats con 61, dicasi 61, punti a referto. Per l'Mvp è il nuovo massimo in carriera (il precedente erano i 56 del 2005 in maglia Cavs contro Toronto) ed è anche record di franchigia per gli Heat (superati i 56 di Glen Rice nel 1995).