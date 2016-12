L'Nba a James: "Niente maschera nera"

E' durata una sola partita "l'avventura" di LeBron James con la maschera nera, indossata per proteggere la frattura al naso nella gara vinta dai Miami Heat in casa contro i New York Knicks . Per una sera LeBron somigliava a Batman , con quella maschera in carbonio che si adattava perfettamente alla divisa nera degli Heat. La Nba però ha deciso di intervenire e ha chiesto a James di passare prontamente ad una maschera più tradizionale, una di quelle trasparenti.

Nella gara di questa notte contro gli Orlando Magic, James scenderà in campo ancora con la maschera ma seguendo la linea imposta dalla Lega. Già in passato la Nba aveva obbligato Kobe Bryant e Kyrie Irving a lasciare la protezione nera per indossarne una chiara. Un peccato per LeBron perchè il suo look versione Batman aveva fatto impazzire i fan sul web e i Miami Heat avevano iniziato già a vendere delle t-shirt con raffigurato King James in maschera nera.