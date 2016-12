Nba: San Antonio va, Belinelli ne fa 14

Marco Belinelli contribuisce con 14 punti al successo degli Spurs sui Bobcats. San Antonio vince 92-82, l'ex Fortitudo chiude in doppia cifra per la decima gara di fila, la 37esima in stagione, e si conferma un'arma importante negli schemi di Popovich. Curry e i suoi Warriors affondano i Knicks al Garden, Durant ne infila 37 nel successo dei Thunder sui Grizzlies, prima tripla doppia in carriera per Irving nella vittoria dei Cavs sui Jazz.