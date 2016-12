Nba: Belinelli domina il derby italiano

Va ancora una volta a Marco Belinelli il derby italiano contro Gigi Datome . All'AT&T Center di San Antonio gli Spurs sconfiggono 120-110 i Pistons grazie ai 20 punti del talento di San Giovanni in Persiceto. Un solo minuto in campo per Datome , sempre più ai margini del progetto anche col nuovo coach John Loyer . Nelle altre gare della notte spiccano la vittoria dei Clippers sui Rockets e il capitombolo interno di OkCity contro i Cavs .

Solida prestazione di squadra per gli uomini di coach Popovich, che dopo una partenza a rilento tornano a dominare portando in doppia cifra ben 8 uomini: a spiccare è proprio(6/8 al tiro) ema non scherza nemmenocon 16 a referto e 9 passaggi vincenti. Nei Pistons il migliore è Josh Smith con 24. "C'è un dato indicativo - spiega al termine del match coach Popovich -, i 34 assist complessivi: è veramente incredibile. Abbiamo mosso la palla in maniera fantastica, migliorando anche a rimbalzo. Siamo partiti con un po' d'ansia, poi ci siamo calmati e abbiamo iniziato a dare il meglio di noi stessi".

La sfida della notte, valida per le prime posizioni in Western Conference, era però quella dello Staples Center tra Clippers e Rockets: vincono Paul e compagni 101-93 grazie ai 23 con 16 rimbalzi di Blake Griffin, Harden dopo quattro prove sopra i 20 si ferma a quota 18 e non riesce a contrastare la corsa di LA (terza vittoria consecutiva, 40-20 ora lo score).



Al Moda Center di Portland, invece, i Blazers confermano il loro momento di ottima forma e devastano 124-80 i Nets: quarta vittoria di fila per Lillard e compagni, che non sembrano proprio sentire l'assenza per infortunio di Aldridge. Kyrie Irving, invece, non si cura delle voci che lo vogliono lontano da Cleveland e trascina i suoi Cavs al colpo esterno in casa dei Thunder: 31 (14 solo nell'ultimo e decisivo quarto) i punti per il play di Melbourne, alla fine è 114-104 per i Cavs nonostante la solita entusiasmante prova di Kevin Durant (tripla doppia sfiorata con 28 punti, 10 rimbalzi e 9 assistenze).