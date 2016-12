Basket: Varese esonera coach Frates

La pesante sconfitta interna per 112-91 contro Sassari ha convinto la Cimberio Varese ad esonerare Fabrizio Frates, l'allenatore arrivato a inizio stagione dopo l'addio di Frank Vitucci. "La Pallacanestro Cimberio Varese comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore della prima squadra il Signor Fabrizio Frates. La Pallacanestro Cimberio Varese desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. L’incarico di allenatore della prima squadra viene affidato al Signor Stefano Bizzozi", si legge sul sito della Cimberio.

La squadra verrà ora diretta da Stefanno Bizzozi che dal 2012 era vice allenatore a Varese: 53 anni, nella sua carriera ha allenato Aurora Desio, Victoria Libertas Pesaro e Reyer Venezia. Nel 2009 ha diretto la nazionale femminile del Camerun mentre nel 2010-11 ha allenato le nazionali azzurre Under 15 e Under 18. Varese sta vivendo una stagione difficile: è stata eliminata nei preliminari di Eurolega, non ha superato il girone in Eurocup e in campionato è quart'ultima con 8 vittorie e 12 sconfitte.