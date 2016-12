Serie A: Siena torna a vincere in trasferta

Dopo due mesi la Montepaschi Siena torna a vincere in trasferta. Nel posticipo della quinta giornata del girone di ritorno la Mens Sana vince 7 1-66 (Carter 23; A. Smith 20) a Venezia e ritrova il successo lontano dalla Toscana: non accadeva dal 22 dicembre scorso, quando la squadra di Crespi s'impose a Sassari. Con questo successo Siena sale al quarto posto solitario a quota 26 punti, 4 in meno della capolista Milano.

Importante segnale di continuità per la Montepaschi, che nel 2014 non aveva ancora trovato una vittoria esterna.

Al PalaTaliercio gli uomini di Crespi, dopo un primo tempo nel complesso equilibrato e terminato sul 33-32 per la squadra di Markovski, prendono il largo nel terzo quarto ma rischiano poi di rovinare tutto nell'ultimo e decisivo periodo: a meno 5 dalla sirena la Reyer è avanti 55-54 con il canestro da sotto di Crosariol, poi ci pensa Carter con tre triple consecutive a indirizzare la gara nei binari più congeniali alla Mens Sana.

Boccata d'aria per Siena e quarto posto conquistato, Venezia resta invece a quota 18 punti (alla pari con Caserta) ed è decima in classifica. Prossimo turno con Montegranaro-Siena e Venezia-Milano.