Basket, Serie A: Brindisi si ferma a Reggio

Nell'anticipo della 20.esima giornata del campionato di basket di Serie A si ferma a 3 vittorie consecutive la corsa della Enel Brindisi che perde 76-68 in casa di Reggio Emilia. E' una sconfitta che può costare la testa della classifica alla squadra pugliese. Domani l'Ea7 Milano, impegnata in casa contro Bologna, può volare al comando solitario in caso di vittoria. Migliore marcatore della serata è James White con 18 punti all'attivo.