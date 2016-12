Eurocup: colpo Sassari, fuori Siena e Cantù

E' Sassari l'unica squadra italiana a strappare il biglietto per gli ottavi di finale dell'Eurocup. La Dinamo batte 102-84 i tedeschi del Brose nell'ultima giornata della Lasta 32, ribalta il -11 dell'andata e ottiene la qualificazione. Vincono anche Siena (86-84 contro il Nymburk) e Cantù (85-77 sul campo dell'Ulm), ma in virtù dei risultati dell'andata le vittorie odierne non bastano per evitare l'eliminazione.

A Sassari serviva una vittoria con un margine di almeno 12 punti dopo il -11 rimediato in Germania. La squadra di Sacchetti, ancora senza Ben Eze, centra l'impresa grazie a un ultimo quarto devastante (29-13) dopo una una gara equilibrata per trenta minuti. Negli ottavi la Dinamo affronterà l'Alba Berlin. Niente da fare per Siena, a cui serviva una vittoria con uno scarto minimo di 9 punti, e Cantù: dopo il -9 dell'andata la squadra di Sacripanti sfiora l'impresa ma il +8 rifilato in trasferta all'Ulm non è sufficiente.