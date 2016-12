Nba: Belinelli trascina gli Spurs, colpo a Los Angeles

Continua il momento d'oro di Marco Belinelli che, dopo il trionfo nella gara da 3 nell'All-Star Weekend, trascina i suoi Spurs al successo contro i Clippers . San Antonio vince 113-103 a Los Angeles, per l'azzurro 20 punti, 3 assist e 4 rimbalzi, ai californiani non bastano i 35 di Griffin. Ancora meglio fa LeBron James che ne mette ben 42 nel successo di Miami a Dallas; a Memphis cade invece New York , alla sesta sconfitta nelle ultime 7 uscite.

Allo Staples Center la gara è in equilibrio per tutto il primo tempo, con le due squadre che si alternano al comando senza riuscire a scappare: all'intervallo è +5 San Antonio (51-56). Nella ripresa gli Spurs alzano il ritmo con uno scatenato Patty Mills (25), ma i Clippers non mollano e con Griffin (35) e Crawford (25) trovano due volte l'aggancio (67-67 e 74-74). Ai californiani non riesce però il sorpasso e nell'ultimo quarto si sciolgono, aprendo la strada al successo degli ospiti.

All'American Airlines Center di Dallas gara non semplice per gli Heat, nonostante un LeBron James in serata di grazia: Nowitzki (22) tiene avanti i suoi Mavericks per lunghi tratti di gara, fino al 95-93, quando nei padroni di casa si spegne la luce e Miami, con un parziale di 14-0, fa calare il sipario sull'incontro: finisce 106-117. A Memphis beffati invece in Knicks che, spinti Hardaway (23) e Anthony (22), si portano avanti nell'ultimo quarto ma nel finale subiscono il controsorpasso: da 89-90 a 98-90 della sirena.

Nelle altre gare della notte vittoria di Indiana 108-98 con Atlanta e di Milwaukee 104-100 con Orlando. Successi esterni invece per Cleveland, 114-85 a Philadelphia, per Toronto, 103-93 a Washington, per Charlotte, 108-96 a Detroit, e Phoenix, 112-107 dopo un supplementare a Denver.