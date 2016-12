Basket, nuovo rinforzo per Scariolo: Lamar Odom

Importante colpo di mercato dei baschi del Laboral Kutxa Vitoria che prendono Lamar Odom, ex stella dei Los Angeles Lakers e in passato premiato come Sesto uomo dell'anno. Odom, 34 anni, ha firmato per due mesi con la squadra allenata da Sergio Scariolo che è inserita nel gruppo E delle Top Sixteen di Eurolega proprio insieme all'Olimpia ed è attualmente ultima con un solo successo in sei gare. Nelle fila degli spagnoli milita anche Peppe Poeta.