Basket, Serie A: rabbia Milano, Pistoia battuta in rimonta

Missione compiuta, seppur con qualche difficoltà. Milano vince 88-79 sul parquet di Pistoia, posticipo della 19.a giornata di Serie A di basket, e torna così dalla Toscana con i due punti che gli permettono di tornare in vetta alla classifica, a pari merito con Brindisi. Successo sofferto per l'EA7 che, dopo essere stata anche sotto di 10, mette il turbo nell'ultimo quarto e cancella così le critiche per il ko nei quarti di Coppa Italia con Sassari.