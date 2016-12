Nba: Belinelli da urlo, sua la gara da 3 punti agli All Star Game

Marco Belinelli corona un inizio di stagione da sogno vincendo la gara dei tiri da 3 punti all'All Star Game di Nba. In finale il giocatore dei San Antonio Spurs la spunta su Bradley Beal dei Washington Wizards dopo una serie di tiri di spareggio e diventa il primo italiano a mettere le mani sul trofeo che vanta nel suo albo d'oro giocatori del calibro di Larry Bird, Ray Allen e Dirk Nowitzki.