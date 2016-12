Eurolega: un'ottima EA7 non basta, vince il Barcellona

Un'ottima prova non basta a Milano per espugnare il Palau Blaugrana. L'Olimpia esce sconfitta dal parquet di Barcellona nella sesta giornata della Top 16 di Eurolega: i catalani si impongono 80-70 al termine di un match sempre in equilibrio grazie a uno strepitoso ultimo quarto. Barcellona trascinata da Oleson (17 punti) e Tomic (16), all'EA7 non bastano i 18 punti di Langford. I catalani restano imbattuti nel girone E, 3.a sconfitta per Milano.