Nba: altro show di Durant, Lakers ribaltati

I Thunder, dunque, confermano il momento nero dei Lakers: la sconfitta di stanotte dei gialloviola è la settima interna consecutiva, ma senza Bryant, Gasol, Farmar, Young e Nash era davvero difficile fare di più. Era priva di Russell Westbrook anche OkCity, che però è riuscita comunque a trovare la 43esima vittoria della sua regular season, confermandosi la miglior squadra dell'intera lega. Buon momento anche per i Bulls, alla terza vittoria in fila: allo United Center un’ottima prova collettiva (5 uomini in doppia cifra, il migliore è Taj Gibson con 16 punti) consente un successo piuttosto agevole sui Nets, che non riescono proprio a trovare una continuità di rendimento (24-27 lo score fino ad ora). Da domani si parte con il weekend dell'All Star Game 2014: il primo appuntamento in calendario è la sfida tra rookie e sophomore.