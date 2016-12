Nba: Belinelli e LeBron, notte da Oscar

Brilla Marco Belinelli nel successo di San Antonio a Boston : gli Spurs si impongono 104-92 sui Celtics e l ’azzurro mette a segno una splendida doppia doppia (16 punti + 11 rimbalzi). Detroit, con Datome ancora in panchina, cade in casa contro Cleveland (89-93). Una tripla allo scadere del solito, incontenibile LeBron James (36 punti per lui) regala un soffertissimo successo a Miami sul campo di Golden State: gli Heat vincono 111-110.

Notte da ricordare per Marco Belinelli: la guardia di San Giovanni in Persiceto mette a referto la sua prima doppia doppia stagionale con 16 punti e 11 rimbalzi (+8 assist) contribuendo al successo di San Antonio contro Boston (104-92). Tra gli Spurs il miglior marcatore è Tim Duncan (25). Azzurri a parte, la copertina della notte Nba se la prende ancora una volta LeBron James che, con una fantastica tripla sulla sirena, fa sorridere Miami sul campo di Golden State: gli Heat vincono 111-110 e il Prescelto sfiora la tripla doppia chiudendo con 36 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Ai Warriors non basta un super Stephen Curry (29 punti).

Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per Indiana, migliore franchigia a Est, che si inchina di fronte a Dallas: i Mavericks grazie al tandem Ellis-Nowitzki (23 + 18) condannano i Pacers alla terza sconfitta casalinga della stagione. Sconfitta casalinga numero 18 invece per i New York Knicks, battuti 106-101 al Madison Square Garden dai Sacramento Kings nonostante la doppia doppia di Carmelo Anthony (36 punti e 11 rimbalzi). Il trio Blake Griffin (36), Jamal Crawford (25) e Chris Paul (20) regala ai Los Angeles Clippers il successo contro i Blazers (122-117).