Nba: Durant e James, notte da leoni

In Nba continua la corsa degli Oklahoma City Thunder , che battono 98-95 alla fine di un match tiratissimo i Portland Trail Blazers , con 36 punti del solito Kevin Durant . All'Us Airways Center non fallisce Miami, che ha la meglio su Phoenix solo grazie ai 37 di Lebron James . Charlotte soprende contro Dallas e rafforza l'ottavo posto ad est, mentre continua l'incubo Lakers , con i gialloviola sconfitti anche a Utah.

Quello del Moda Center di Portland è stato l'ultimo confronto stagionale fra Thunder e Trail Blazers, con la squadra di Brooks che si aggiudica la sfida solo nei secondi finali: tripla del 96-95 di Jeremy Lamb e due possessi sprecati da Portland, prima con una persa di Lillard ed il tiro sbagliato da Aldridge. Incontenibile, come al solito, Kevin Durant: 36 punti e 10 rimbalzi per l'accreditatissimo Mvp stagionale. Non ci si può scordare dell'Mvp in carica: Lebron James ne mette 37 dopo il minimo stagionale, 13, fatto registrare contro Utah sabato notte. Ci vogliono anche 9 rimbalzi e 5 rubate di King James per permettere agli Heat di avere ragione degli agguerriti Suns, che anche contro i campioni in carica dimostrano di poter stare fra le candidate playoff ad ovest, nonostante alla fine la squadra di Hornacek si debba arrendere al 103-97 Heat.

Nella notte si affrontavano anche Bobcats e Mavericks, rispettivamente ottave forze di Western ed Eastern Conference. I 30 punti di Al Jefferson ed i 22 uscendo dalla panchina di Tolliver lanciano la franchigia della Carolina nel 114-89 su Dallas. Polveri bagnate per i campioni 2011, con solamente 16 punti a testa per Monta Ellis e Dirk Nowitzki. Los Angeles Lakers sempre più sull'orlo del baratro: la squadra di D'Antoni cede 96-79 allo Staples Center contro gli Utah Jazz, con Young, Gasol, Meeks ed ovviamente Bryant infortunati.

Gli altri risultati della notte Nba:

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings 109-99

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 100-85

Memphis Grizzlies-Washington Wizards 92-89