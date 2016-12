Nba: LeBron James schiaccia per i compagni

E' la settimana dell'All Star Game Nba a New Orleans e LeBron James sente qualcosa di frizzante nell'aria. L'asso dei Miami Heat infatti ha messo in scena una sua personale gara delle schiacciate per la gioia dei compagni e dei pochi addetti ai lavori presenti al termine dell'allenamento dei bicampioni in carica a Phoenix. Nonostante le sue incredibili e uniche doti atletiche, James non ha mai voluto partecipare allo Slam Dunk Contest dell'All Star Weekend, nonostante gli svariati inviti della Nba e la pressione degli sponsor. Dwyane Wade, che ha filmato le gesta del compagno e poi ha postato due video sul suo profilo Instagram, ha detto: "La gara di schiacciate con LeBron diventerebbe uno degli eventi più seguiti dell'anno, come i Grammys. Vedo diverse sue esibizioni dietro le quinte e resto meravigliato per le cose che riesce a fare".