Nba: Belinelli non basta, Spurs ko a Detroit

Al Palace di Auburn Hills va in scena il derby italiano tra i Detroit Pistons di Datome e i San Antonio Spurs di Belinelli. Gigi, nonostante il licenziamento di Cheeks e la panchina affidata a Loyer, non vede il campo nella vittoria dei suoi per 109-100 firmata da Jennings, 21 punti, e Stuckey, 20. Ai texani non basta uno sfavillante Beli che, nella settimana che porta ll'All Star Game, chiude con 20 punti e 5 rimbalzi e un ottimo 4 su 8 dall'arco.