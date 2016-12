Nba: esonerato Cheeks, ora Datome spera

Dopo due successi consecutivi contro Brooklyn Nets e Denver Nuggets, finisce nel peggiore dei modi la prima avventura da head coach su una panchina Nba di Cheeks. A pesare soprattutto l'incapacità del tecnico di far rendere al meglio la coppia di lunghi Drummond-Monroe e la scelta di utilizzare con continuità solamente otto dei giocatori in roster non lasciando grande spazio a possibili sorprese come Datome, trasferitosi in estate dalla Virtus Roma per tentare di sfondare nel campionato a stelle e strisce.

Ora però le caratteristiche dell'azzurro potrebbero fare comodo ai Pistons che hanno bisogno di trovare valide alternative dal perimetro per allargare il gioco della squadra. Anche se non è ancora chiaro chi siederà in panchina, l'assistente John Loyer è stato nominato coach ad interim ma si sonda il terreno per arrivare a Lionel Hollins, ex dei Memphis Grizzlies: starà a Gigi conquistarsi spazio convincendo il nuovo coach con valide prestazioni sul campo.