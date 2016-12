Basket, Final Eight: estasi Sassari, Siena si inchina

Sassari sembra in giornata e piazza subito un 7-4 di parziale coi canestri di Drake Diener, Omar Thomas e di un Travis Diener assolutamente in palla: Siena risponde con il canestro da 3 più fallo di Josh Carter per l'8-7, ma la Dinamo è in partita e prova a scavare il solco con le due triple in fila di Caleb Green. La super stoppata di Gordon su Ortner e il successivo canestro più fallo del lungo ex Banvit indirizzano il primo quarto, ma a chiudere è la schiacciata di Othello Hunter per il 14-18. Ad aprire il secondo periodo sono i due canestri da 2 di Devecchi e Sacchetti (14-22), che costringono Crespi al timeout.

Al rientro Sassari allunga ancora con Gordon per il + 10 (14-24), ma la Montepaschi si riporta sul - 5 con la bomba di Janning e il canestro di Hunter. Crespi chiama un altro tempo tecnico sul 22-29 per i sardi, Siena però continua a sparacchiare da 3 (2/18 con l'11% nei primi due quarti) mentre la Dinamo punisce ancora con Travis Diener da 3: 22-32.

E' però il parziale finale di 7-0 a spaccare in due la gara: liberi di Drake Diener, tripla di Caleb Green e ancora la guardia in penetrazione sulla sirena valgono il 28-45 all'intervallo lungo.

Si riprende con la tripla dell'imprendibile Caleb Green per il massimo vantaggio Sassari (28-48), poi però Siena opera una buona rimonta coi canestri di Erick Green, Carter e Ortner ed obbliga Sacchetti al timeout sul 35-48 con un break di 5-0 attivo per la Mens Sana. Gli uomini di Crespi continuano a macinare punti, Sassari s'inceppa e vede il vantaggio ridursi fino al 47-50 (clamoroso 19-2 di parziale) con quattro falli sul groppone di Caleb Green. E' un sin lì evanescente Marques Green a fermare l'emorragia con 4 punti in serie (47-54), poi i numeri dei cugini Diener contribuiscono a dare respiro alla Banco di Sardegna: il terzo periodo si chiude sul 53-61 coi liberi di Gordon.

La tripla di Travis Diener in apertura di quarto quarto riporta Sassari sul vantaggio in doppia cifra (53-64), ma Erick Green è bravo a contenere con la bomba del 56-64. Poi i due Diener si caricano la squadra sulle spalle e la difesa di Sacchetti si chiude su Hunter e sugli altri lunghi senesi: nonostante il giallo dell'antisportivo fischiato a Brian Sacchetti con 1'13" da giocare, Sassari riesce a portare a casa per la prima volta il prestigioso trofeo. Il finale è per la Dinamo, la Sardegna è in delirio.