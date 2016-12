Final Eight 2014: Siena in semifinale, Roma eliminata

Siena è la prima semifinalista delle Final Eight di Coppa Italia 2014. Al Forum di Assago la Montepaschi , vincitrice delle ultime cinque edizioni, batte Roma 76-67 e agguanta così la 16.esima vittoria consecutiva in questa competizione. Partita dominata dagli uomini di Crespi che restano davanti dall'inizio alla fine dell'incontro: i migliori nelle file dei toscani sono Green e Haynes con 19 e 18 punti, all'Acea non bastano i 22 centri di Hosley.

In un Forum semi-deserto causa orario decisamente inusuale, Siena parte subito forte firmando un parziale di 7-0 con la tripla di Green. Il divario, con 3' ancora da giocare, si allarga fino al +10: è Hunter a farsi sentire sotto canestro con una schiacciata prepotente. Roma prova a riportarsi sotto ma, a cavallo tra primo e secondo quarto, è ancora la Mens Sana a cercare la fuga toccando addirittura il 31-15 dopo soli 2' giocati nel secondo quarto. Roma è viva e cerca di rispondere colpo su colpo senza incrementare lo svantaggio: alla schiacciata di Ress risponde una tripla di Hosley per il -10. Nell'ultimo minuto Hunter commette il suo terzo fallo e viene richiamato in panchina mentre Ress stoppa Goss in penetrazione sigillando il 47-37.

Al ritorno dall'intervallo lungo, Roma prova ad aumentare l'intensità difensiva e cerca di sfruttare un paio di errori dell'attacco senese per riportarsi a contatto. La palla fatica ad entrare da una parte e dall'altra ed è soprattutto Mbakwe con due stoppate di fila su Green e Viggiano a tenere vivi i suoi sul 56-45. Crespi vede il momento di calo nei suoi, chiama time out ma, al ritorno in campo è Baron a trovare il canestro per il -5. Roma spinge ma l'asse Haynes-Hunter funziona a meraviglia e firma lo spettacolare alley opp che ridà margine: 58-51 con ancora 10' da giocare. Goss porta i suoi al minimo svantaggio trovando la tripla del -4 ma Roma perde l'occasione facendosi punire dalla risposta, sempre da tre, di Haynes che spegne gli entusiasmi. Mbakwe è l'ultimo a darsi per vinto stoppando Viggiano a 3' dal termine ma è ancora Haynes a scrivere i titoli di coda della gara con un'altra, decisiva, tripla che vale il 72-60. Nell'ultimo minuto non basta a Roma il tecnico fischiato a Viggiano e la tripla di Hosley, così Siena può festeggiare il 76-67 finale in attesa di conoscere la sua prossima avversaria.