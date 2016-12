Nba: Belinelli lancia gli Spurs, LeBron batte Griffin

Al Verizon Center spettacolare sfida tra i Wizards e gli Spurs: protagonista assoluto è Tim Duncan, che piazza 31 punti, 11 rimbalzi e 5 assist e sembra far pendere la bilancia a favore degli Spurs; ma la gara si trascina al secondo overtime, il gigante delle Isole Vergini esce per falli e, in un quintetto di comprimari (non ci sono Parker, Ginobili e Leonard) sono Patty Mills e Marco Belinelli (6/11 complessivo al tiro) a garantire un soffertissimo successo a San Antonio. "E' stata una delle vittorie più belle della mia carriera - ha spiegato al termine coach Popovich, uno che ha vinto qualcosa come 4 titoli Nba -, davvero non potrei essere più orgoglioso di questi ragazzi". La partita di grido della notte era però quella dello Staples Center tra Clippers e Heat: a LA non bastano un quarto periodo da 37 punti totali e i 43 complessivi di uno straordinario Blake Griffin, alla fine ha la meglio LeBron che sfiora la tripla doppia con 31 punti, 12 assist e 8 rimbalzi. Scampoli di gara anche per Gigi Datome, che nella sconfitta di Detroit all'Amway Center di Orlando torna in campo per due minuti e sigla 2 punti. Sotto i trenta, per una volta, Kevin Durant: KD si 'ferma' a 26 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, ma ai Thunder basta e avanza per avere la meglio 106-97 dei T'wolves privi di Kevin Love.