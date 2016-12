Nba: Belinelli fa 13, Datome osserva il Re

Si parte dalla New Orleans Arena, dove i Pelicans non riescono a fermare la cavalcata degli Spurs, alla seconda vittoria consecutiva dopo le tre sconfitte di settimana scorsa: finisce 102-95 (Parker 32; Morrow 20) per San Antonio, Marco Belinelli contribuisce al successo con 13 punti (4/7 dal campo) in 20 minuti. Chi non riesce ancora ad entrare nelle dinamiche di gioco della sua squadra è Gigi Datome, ormai perennemente in panchina per scelta di coach Cheeks: zero minuti per lui anche all'AmericanAirlines Arena, dove LeBron indirizza la sfida verso il 102-96 (Wade 30, Jennings 26) finale contro Detroit.

Nel duello a distanza per il titolo di Mvp della regular season, però, trionfa ancora una volta Kevin Durant, che riprende la sua striscia da 30 punti e oltre nell'86-77 (Durant 31; M.Gasol e Randolph 13) dei Thunder sui Grizzlies: nelle precedenti sfide contro Brooklyn e Washington, KD si era 'fermato' a quota 26. Gran colpo di Denver, che al Pepsi Center sconfigge 116-115 (Faried 28; Griffin 36) i Clippers nella sfida più emozionante della notte: decisiva la tripla sulla sirena di Randy Foye, che regala ai Nuggets il pareggio nello score stagionale (23-23, 13-11 in casa). A New York, infine, non bastano i 36 punti di Carmelo Anthony per avere la meglio di Milwaukee: al BMO Bradley Center vincono i Bucks 101-98 (Knight 25; Anthony 36).

Questi gli altri risultati della notte Nba:

Indiana-Orlando 98-79

Washington-Portland 100-90

Brooklyn-Philadelphia 108-102

Dallas-Cleveland 124-107

Utah-Toronto 79-94

Sacramento-Chicago 99-70