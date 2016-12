Basket, qualificazioni Europei 2015: sorteggio duro per l'Italia

Sorteggio poco fortunato per l'Italia in vista degli Europei 2015 in Ucraina. Gli azzurri sono stati inseriti nel Girone G insieme alla Russia, avversario duro, e la Svizzera, squadra decisamente più abbordabile contro la quale la nostra Nazionale ha vinto 17 volte in 18 precedenti. Le 26 squadre che partecipano alle qualificazioni sono state divise in 7 gruppi: voleranno in Ucraina le prime classificate e le migliori 6 seconde.