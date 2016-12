Basket, Fiba: assegnate le wild card per i mondiali

Brasile, Grecia, Turchia e Finlandia sono le wild card ammesse ai mondiali di basket in programma in Spagna dal 30 agosto al 14 settembre prossimi. Con la decisione della Fiba si è così completato il quadro delle 24 partecipanti al torneo e si sono riaperte le critiche per un sistema di selezione che ha privilegiato motivi economici piuttosto che meriti sportivi delle singole federazioni. Tagliate fuori, oltre all'Italia ritiratasi prima dell'annuncio, Russia, Cina, Canada e Nigeria.

Il presidente della federazione italiana, Gianni Petrucci, ha preferito non cedere alle richieste economiche della Fiba, ritirandosi da quella che a tutti gli effetti è sembrata un'asta al rialzo per comprarsi l'accesso ai mondiali. A far storcere il naso soprattutto la wild card data alla Finlandia, non qualificatasi neppure alla fase ad eliminazione degli ultimi europei. Agli azzurri di Simone Pianigiani non resta che aspettare il torneo di qualificazione per i prossimi europei 2015, con l'Italia che partirà come testa di serie numero 1 e avrà l'occasione, giocando, di poter continuare il suo percorso di crescita cominciato la scorsa estate in Slovenia. Ecco tutte le squadre che parteciperanno ai mondiali in Spagna: Angola, Argentina, Australia, Brasile, Croazia, Repubblica Dominicana, Egitto, Finlandia, Francia, Grecia, Iran, Corea del Sud, Lituania, Messico, Nuova Zelanda, Filippine, Porto Rico, Senegal, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina e Stati Uniti.