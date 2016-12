Nba: fatte le squadre per l'All Star Game

Con la comunicazione da parte dell'Nba delle riserve, sono state completate le squadre di Est e Ovest che disputeranno l'All Star Game del 16 febbraio a New Orleans. I quintetti erano stati composti dai tifosi mediante i voti su internet mentre gli allenatori sono quelli delle squadre col miglior record all'interno della conference. L'Est, diretto da Frank Vogel, coach degli Indiana Pacers, disporrà di uno strating five con Kyrie Irving, Dwyane Wade, Paul George, Carmelo Anthony e LeBron James, mentre in panchina potrà scegliere tra Joe Johnson, DeMar DeRozan, John Wall, Paul Millsap, Roy Hibbert, Joakim Noah e Chris Bosh. L'Ovest invece, allenato da Scott Brooks degli Oklahoma City Thunder, avrà in quintetto Stepehn Curry, Kobe Bryant, Kevin Durant, Blake Griffin e Kevin Love mentre la panchina sarà composta da Tony Parker, Damian Lillard, Chris Paul, James Harden, LaMarcus Aldridge, Dirk Nowitzki e Dwight Howard. Visto che Bryant e Paul sono infortunati, verranno chiamate due riserve: i più gettonati sono Anthony Davis, lungo dei Pelicans che ospitano il weekend, e i registi Goran Dragic e Mike Conley.

I roster dell'All Star Game 2014

Eastern Conference

Quintetto

LeBron James, A, MIA

Carmelo Anthony, A, NYK

Paul George, A, IND

Kyrie Irving, G, CLE

Dwyane Wade, G, MIA

Riserve

Chris Bosh, A, MIA

DeMar DeRozan, G, TOR

Roy Hibbert, C, IND

Joe Johnson, G, BKN

Paul Millsap, A, ATL

John Wall, G, WAS

Joakim Noah, C, CHI

Western Conference

Quintetto

Kobe Bryant, G, LAL

Kevin Durant, F, OKC

Stephen Curry, G, GS

Kevin Love, A, MIN

Blake Griffin, A, LAC

Riserve

LaMarcus Aldridge, A, POR

Dwight howard, C, HOU

James Harden, G, HOU

Damian Lillard, G, POR

Dirk Nowitzki, A, DAL

Tony Parker, G, SA

Chris Paul, G, LAC