Eurolega: l'Olimpia Milano si rilancia, Fenerbahce ko

Pronto riscatto per Milano. L' Olimpia stende 90-85 il Fenerbahce nella 5.a giornata delle Top16 di Eurolega e cancella così il clamoroso scivolone di Istanbul, portandosi al terzo posto del gruppo E e lasciandosi alle spalle Malaga. Altra grande prestazione per l' EA7 che, dopo le convincenti vittorie con Olympiakos e Caja Laboral, stende anche la formazione turca, fanalino del raggruppamento, e si candida ufficialmente per un posto nei quarti.

Partenza in salita per Milano che, davanti agli oltre diecimila del Forum, soffre gli uomini di Obradovic e sul finire di primo quarto scivola sul -9 (14-23). Prima dell'intervallo lungo, però, l'Olimpia cambia marcia e - trascinata da Hackett (17) e Gentile (14) - prima impatta sul 39-39, poi scappa fino al +9 di fine primo tempo (49-40). Nella ripresa la musica non cambia, con l'EA7 che allunga il parziale sino a 13-0. Il gap aumenta sino al +16 (60-44), ma la gara non è finita: il Fenerbahce, grazie a un Kleiza da 26 punti, restituisce ai biancorossi il 13-0 di parziale e si riporta ad un possesso di distanza a inizio quarto quarto (64-62). Nel momento più complicato per l'Olimpia, sale in cattedra Curtis Jerrells che con 8 punti consecutivi firma il nuovo allungo milanese (72-64). Nel finale i turchi provano a riavvicinarsi ma Kangur ha la mano calda (4/4 da tre): Milano può festeggiare.