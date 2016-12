Nba: Durant batte LeBron e prenota l'Mvp

Grande dimostrazione di forza dei Thunder, che nonostante una falsa partenza (4-22 per gli Heat dopo 4') rientrano subito in gara e alla fine trionfano grazie ai 55 combinati della coppia Durant-Ibaka: James (12/20 dal campo) prova a tenere in corsa gli uomini di coach Spoelstra, ma alla fine è KD a gioire. "Siamo stati bravi a non andare nel panico - le parole del gioiello di Washington DC al termine della partita -, siamo rimasti uniti e devo dire che anche la panchina ha fornito un apporto fondamentale".espugnano 96-86 l'AT&T Center di, regolando gli Spurs falcidiati dalle assenze per infortunio di: 11 punti con percentuali non certo esaltanti (4/11 complessivo) per Marco Belinelli, 13esima sconfitta in stagione per Parker e compagni.Grandi gare anche a, coi Mavericks che vengono sconfitti 117-115 (Parsons 26; Nowitzki 38) dai Rockets, e a, dove i Clippers stendono 110-103 (Griffin 29; Beal 20) Washington. Rinviata per una tempesta di neve Atlanta-Detroit, conche non scende in campo.

Questi gli altri risultati della notte:

Toronto-Orlando 98-83

Boston-Philadelphia 94-95

Milwaukee-Phoenix 117-126

Minnesota-New Orleans 88-77

Denver-Charlotte 98-101

Sacramento-Memphis 89-99