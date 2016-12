Basket, Venezia: preso il playmaker Aaron Johnson

Per il playmaker quello a Venezia è un ritorno in Italia. Johnson, infatti, dopo essersi formato nella University of Alabama, era approdato nel nostro paese per giocare in LegaDue ad Ostuni e successivamente a Cremona in serie A la passata stagione. L'arrivo del giocatore americano è previsto nei prossimi giorni, dopo lo svolgimento delle pratiche burocratiche, per aiutare fin da subito la sua nuova squadra, attualmente settimana in campionato.