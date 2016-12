Eurocup: Sassari a fatica, Gravelines ko

I francesi tentano di riportarsi subito sotto ma gli 8 punti di fila di uno scatenato Omar Thomas e un'altra bomba di Diener allo scadere dei primi 10' regalano alla Dinamo il vantaggio in doppia cifra sul 31-21. La partita continua con l'inerzia a favore dei ragazzi di Sacchetti fino a 2' dall'intervallo lungo quando un parziale di 8-2 per il Gravelines e una palla persa di Caleb Green permettono a Bokolo e Diawara di riaprire decisamente il match portandosi sul -6. Al ritorno in campo i francesi continuano a rosicchiare punti alla non perfetta difesa della Dinamo arrivando fino al pari sul 71-71 dopo due ingenuità consecutive di Travis Diener che prima perde un pallone e poi commette un fallo su tiro da tre ai danni di Johnson. L'italo-statunitense si riscatta subito con il canestro che vale il +2, subito però pareggiato dal tiro sulla sirena di Holland. Gli ultimi dieci minuti si aprono con un mini parziale di 5-2 per il Gravelines che sembra avere la forza per chiudere il match. Nel momento peggiore per Sassari è Brian Sacchetti a suonare la carica riportando i suoi sul -2. Nel finale di match, con Drake Diener in panchina gravato di falli, succede un po' di tutto ma grazie ai viaggi in lunetta di Green, il lay up di Thomas a 20" dal termine e la grande difesa finale sul tentativo da tre di Gray, Sassari riesce a strappare una vittoria fondamentale per 95-94. La Dinamo ora si giocherà tutto nelle ultime due, difficilissime, partite in programma contro Ted Ankara e Brose Bamberg, nella quale i ragazzi di Sacchetti cercheranno di centrare una storica qualificazione al terzo turno dell'Eurocup.