Nba: Pierce-Garnett, ritorno vincente a Boston

Dopo le vittorie di Miami e New York su San Antonio e Lakers nella serata di domenica, a Boston era il momento del ritorno di due grandi ex come Kevin Garnett e Paul Pierce. Osannati dal TD Garden, i due risultano decisivi nell'ultimo quarto ai fini del successo di Brooklyn sui Celtics per 85-79. Stephen Curry, con 38 punti è padrone nella vittoria 103-88 di Golden State su Portland. Datome invece non scende in campo e Detroit perde 116-106 a Dallas.