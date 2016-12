Basket: niente Mondiali per l'Italia

L'Italia non prenderà parte ai Mondiali di basket in Spagna che si terranno tra il 30 agosto e il 14 settembre prossimi. Ritiro dalla corsa per la wild card come ha annunciato il presidente della Fip, Gianni Petrucci, dopo il consiglio federale: ''Abbiamo deciso di rinunciare anche se con grande dispiacere a questa richiesta. In questo momento fare un'offerta di un milione di franchi svizzeri, circa 830mila euro, non è eticamente percorribile".