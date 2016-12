Nba: Bargnani, lesione al legamento del gomito

Brutta tegola in casa New York Knicks in Nba: Andrea Bargnani ha riportato una lesione al legamento del gomito sinistro. Il Mago si è infortunato dopo una caduta, mentre tentava una schiacciata impossibile, nel match contro i Philadelphia 76ers. Ancora incerti i tempi di recupero, ma si prevede un lungo stop. Bargnani viaggiava a una medida 13.3 punti, 5.3 rimbalzi e 1.2 blocchi.