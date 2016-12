Olimpia Milano, Hackett: "Coppa Italia banco di prova: vogliamo lo scudetto"

L'arrivo di Daniel Hackett, a ridosso di Natale, ha dato all'Olimpia Milano sette vittorie nelle ultime otto gare. E più semplicemente ha svoltato la stagione delle Scarpette Rosse. Ora che anche il feeling coi tifosi è alle stelle, è il momento di pensare ai trofei: il primo obiettivo è la Coppa Italia. "Le Final 8 - avverte però Daniel in un'intervista esclusiva rilasciata a 'SportMediaset' - sono una lotteria, perché ci si gioca tutto in tre giorni. Comunque saranno una buona prova per il campionato: perché il nostro vero obiettivo è vincere lo scudetto".