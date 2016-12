Basket, serie A: vince Sassari, Siena ancora ko

Prosegue il momento nero di Siena mentre vincono Venezia , Sassari e il fanalino di coda Pesaro nella 16a giornata di serie A, primo turno del girone di ritorno. La Montepaschi di coach Crespi cade 72-68 sul campo della Vanoli Cremona e incappa nel quarto stop di fila tra campionato e Eurocup. Il match è equilibratissimo e nel finale in volata è decisivo Ben Woodside, 19 punti, che mette la tripla del +4 sul 66-62 e poi è perfetto dalla lunetta con sei bersagli consecutivi per congelare la vittoria. Serata nera per la Mens Sana che tira 4 su 22 da tre: Carter con 12 punti il migliore.

A Sassari il Banco di Sardegna batte 90-87 la Granarolo Bologna e agguanta Siena al quarto posto. La Dinamo scappa nel primo tempo ma poi la Virtus rientra e il finale è punto a punto: sull'86-78 sembra finita ma Bologna risorge e Hardy mette la bomba dell'88-87, poi Green infila i liberi del 90-87 e ancora Hardy non trova modo di replicare. Per i sardi ci sono i 24 punti di Drake Diener mentre per gli emiliani non bastano i 28 di Hardy e i 26 di Walsh.

Tutto facile per la Reyer Venezia che batte 73-60 la Pastareggia Caserta. Gara dominata dall'Umana che tocca più volte il +20 e solo nel finale vede i campani avvicinarsi, ma senza particolare pericolo. Gran prova di Donell Taylor, 22 punti.

Muove la classifica infine il fanalino di coda Pesaro che supera 88-82 la Sidigas Avellino. Gara decisa solo nel finale quando la Victoria Libertas, dopo essersi fatta riprendere, trova l'orgoglio per mettere i canestri decisivi con Turner, 20 punti, e Anosike, 18 con 19 rimbalzi.