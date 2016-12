Basket, Serie A: Roma vince facile, rimontona Varese

Tutto facile per l’ Acea Roma contro Montegranaro nella prima giornata di ritorno di Serie A . L’Acea di coach Dalmonte batte 88-70 la squadra marchigiana (alla quinta sconfitta di fila) e aggancia momentaneamente Cantù e Brindisi in vetta alla classifica. Nell’altro anticipo rocambolesco successo della Cimberio Varese che, sotto di 8 punti a cinque minuti dalla fine, rimonta e vince 80-73 sul parquet della Grissin Bon Reggio Emilia.

Sempre avanti nel punteggio, Roma schiaccia l’acceleratore nel terzo quarto e archivia la pratica Montegranaro con un parziale di 23-9 che spegne le velleità della Sutor di Recalcati. L’Acea gioca di squadra e manda in doppia cifra quattro giocatori: Taylor e Baron mettono a referto 16 punti ciascuno, ma brillano anche Goss (15) e Jones (13). A Montegranaro non bastano i 21 punti di Mayo, miglior realizzatore dell’incontro. La Sutor incassa il quinto ko di fila e resta ancorata al penultimo posto in classifica con 8 punti, a +4 sul fanalino di coda Pesaro. Roma, per una notte, può guardare tutti dall’alto in compagnia di Cantù e Brindisi, con i pugliesi impegnati domani nel big match contro l’Olimpia Milano.

Decisamente più emozionante l’altro anticipo della 16esima giornata tra Reggio Emilia e Varese. La Grissin Bon di Menetti, in vantaggio 66-58 a cinque minuti dalla sirena, sembra poter archiviare la pratica senza affanni. Ecco invece il blackout che non ti aspetti: due canestri di De Nicolao valgono prima l’aggancio, poi il sorpasso della Cimberio di Frates. Si scatena Sakota, che piazza due triple pesantissime alle quali si aggiunge quella di Clark. Reggio Emilia è frastornata e non ha né il tempo né le energie per reagire. Varese, che si gode i 22 punti di Clark, si rialza dopo due ko consecutivi, Reggio Emilia si mangia le mani per una grossa occasione sprecata.